عزیز بھٹی شہید کا60واں یوم شہادت،فیلڈ مارشل ودیگر قیادت کاخراج عقیدت

  • پاکستان
اسلام آباد(دنیا نیوز)میجر راجہ عزیز بھٹی شہید(نشان حیدر )کے 60 ویں یوم شہادت پرفیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر فوجی قیادت نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔

آئی ایس پی آر کے مطابق 1965 کی جنگ کے دوران میجر عزیز بھٹی شہید نے لاہور کے قریب برکی سیکٹر کا دفاع کیا،پانچ دن اور راتوں تک دشمن کے حملوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے ، ان کے غیر متزلزل عزم اور مثالی قیادت نے دشمن کی پیش قدمی روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئی ایس پی آر کاکہنا ہے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی بے لوث قیادت اور فرض کی لگن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے ،ہم ان تمام شہداء کی وراثت کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے ملکی سالمیت اور سلامتی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں۔

