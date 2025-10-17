صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پوسٹ پر 30کروڑ کے سروس چارجز واجب الادا

  • پاکستان
پاکستان پوسٹ پر 30کروڑ کے سروس چارجز واجب الادا

اسلام آباد (ایس ایم زمان) پاکستان پوسٹ آفس نے گزشتہ ڈھائی سال سے ایکسٹرا ڈیپارٹمنٹ پوسٹ آفسز اور میل رنرز کو سروس چارجز ادا نہیں کیے ۔

 ملک بھر میں موجود چھ ہزار ایکسٹرا ڈیپارٹمنٹ پوسٹ آفسز اور پانچ ہزار میل رنرز کو تقریباً 30 کروڑ روپے کی ادائیگیاں واجب الادا ہیں۔پاکستان پوسٹ ایکسٹرا ڈیپارٹمنٹ پوسٹ آفسز کو ماہانہ 1560 روپے جبکہ میل رنرز کو 1040 روپے سروس چارجز دیتا ہے ، تاہم یہ رقم 31 ماہ سے ادا نہیں کی گئی۔ ادائیگی میں طویل تاخیر پر ایکسٹرا ڈیپارٹمنٹ پوسٹ آفسز نے وفاقی محتسب سمیت دیگر قانونی فورمز سے رجوع کیا ہے ۔پاکستان پوسٹ کے ملک بھر میں 6823 ایکسٹرا ڈیپارٹمنٹ پوسٹ آفسز کام کر رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر دیہی علاقوں میں ڈاک خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ سمیع اللہ خان نے واجبات کی ادائیگی سے متعلق سوال کا جواب نہیں دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak