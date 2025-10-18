صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی جماعت کیخلاف کریک ڈاؤن جاری،لاہور سے گرفتار یاں624 ہو گئیں

  • پاکستان
مذہبی جماعت کیخلاف کریک ڈاؤن جاری،لاہور سے گرفتار یاں624 ہو گئیں

لاہور (کرائم رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)مذہبی جماعت کیخلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، لاہور سے گرفتار ملزموںکی تعداد 624 ہو گئی ۔

 پنجاب بھر میں 5ہزار100 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا۔ پولیس حکام کے مطابق اشتعال انگیزی، پرتشدد احتجاج اور توڑ پھوڑ میں ملوث ہونے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ذرائع کے مطابق ملزموں کو اے ، بی اور سی کیٹگری میں تقسیم کرکے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ براہِ راست تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی نشاندہی سی سی ٹی وی اور دیگر ویڈیو فوٹیجز کے ذریعے کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیمار والدہ کی دیکھ بھال کیلئے شادی نہیں کی:برکت علی

آج کی لڑکیاں آزادی کو ترجیح دیتی ہیں:غزالہ جاوید

شوہر کیلئے سب کچھ کیا، پھر بھی طلاق ہوگئی:زینب قیوم

ایاز خان کی جانی لیور سے ملاقات، سندھی اجرک کا تحفہ دیا

شبانہ اعظمی میرا سٹیج ڈراما دیکھ کر رو پڑی تھیں:مدیحہ شاہ

راج کپور نے رشی سے جھوٹی شادی کر انے کی پیش کش کی تھی:سنگیتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak