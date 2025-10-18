مہنگائی میں مسلسل اضافہ، آٹا ، ٹماٹر،پیاز سمیت 24 اشیا مہنگی
ہفتہ وار شرح میں 0.49فیصد ، سالانہ بنیاد پر 4.57فیصد اضافہ چکن ،چاول،دال مونگ،چنا، پٹرول،ڈیزل سمیت8 اشیا سستی
اسلام آباد(دنیا نیوز)ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ، مزید 24 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ملک میں مسلسل تیسرے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافے کا رجحان جاری رہا۔ حالیہ ہفتے میں بھی مہنگائی کی شرح میں 0.49فیصداضافہ ہوا جب کہ سالانہ بنیادوں پر بھی مہنگائی کی شرح بڑھ کر 4.57 فیصد ہوگئی ۔وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے آلو، انڈے ،ٹماٹر،پیاز،گھی اور آٹے سمیت24اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جب کہ چاول،دال مونگ،پٹرول،ڈیزل اور دال چنا سمیت8 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی اور19 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔