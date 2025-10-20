صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹماٹر کی 5ویں سنچری،ریٹ چکن سے زیادہ ،صارفین کے چہرے لال

  • پاکستان
ٹماٹر کی 5ویں سنچری،ریٹ چکن سے زیادہ ،صارفین کے چہرے لال

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )ملک بھر میں ایک کلو ٹماٹر کی قیمت پانچ سوروپے تک پہنچ گئی،ٹماٹر کی آسمان کو چھوتی ہو ئی قیمتوں کا سن کر شہریوں کے چہرے لال پیلے ہو گئے ۔

 ا سلام آباد،راولپنڈی ،پشاور ،لاہور و دیگر شہروںمیں ٹماٹر کو پر لگ گئے ۔ جڑواں شہروں کے اتوار بازاروں سے ٹماٹر غائب ہو گئے جبکہ تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں ٹماٹر کی قیمت مرغی کے گوشت سے بھی بڑھ گئی ہے ۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ٹماٹرکی قیمت میں اضافہ نئی فصل نہ ہونے ، ایران سے کم سپلائی، افغانستان سے سپلائی متاثر ہونے اور طلب میں اضافے کی وجہ سے ہوا ۔ شہری ٹماٹر کی قیمت میں بے تحاشا اضافے پر تلملا اٹھے ہیں ا ور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی قیمت فوری کنٹرول کی جا ئے ۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈی سے ٹماٹر 400 روپے کلو خرید کر سرکار ی ریٹ پر فروخت کرنا ممکن نہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز لوٹ لئے ، 5موٹرسائیکل چوری

مریدکے :حادثات میں باپ بیٹے سمیت 3افراد جاں بحق

سرگودھا:گھریلو ملازمہ پر لاہور میں تشدد،بال کاٹ ڈالے

نارووال :لڑکا اور لڑکی قتل، لاشیں کار سے برآمد

کھلا پٹرول فروخت کرنیوالوں کیخلاف سول ڈیفنس کا ایکشن، 2 دکانیں سیل

گوجرہ پولیس کی کارروائی دو افراد گرفتار، منشیات برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak