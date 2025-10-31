سینیٹ ضمنی الیکشن :پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ خرم ذیشان کامیاب
خرم ذیشان کے 91 ،ن لیگی حمایت یافتہ تاج آفریدی کے 45 ووٹ ملے ہمارے تمام ایم پی ایز چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں،سہیل آفریدی
پشاور(بیورو رپورٹ،دنیا نیوز)خیبر پختونخوا سے سینیٹ کی خالی جنرل نشست پر ضمنی انتخاب کے نتائج کا اعلان کردیا گیا۔غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق خرم ذیشان نے 91 ووٹ لیے جبکہ مسلم لیگ ن کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی 45 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ۔اس حوالے سے پولنگ خیبر پختونخوا اسمبلی کے جرگہ ہال میں ہوئی مجموعی طور پر 137 اراکین صوبائی اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کیے ۔ضمنی انتخاب کے لیے ن لیگ کے حمایت یافتہ تاج محمد آفریدی اور پی ٹی آئی کے خرم ذیشان مدمقابل تھے ۔یاد رہے کہ سینیٹ کی یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے شبلی فراز کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔خیبرپختونخوا اسمبلی میں اراکین کی کُل تعداد 145 ہے جبکہ سینیٹ کی خالی نشست پر کامیاب ہونے کے لیے 73 ووٹ درکار تھے ، خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی اراکین کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن اراکین کی تعداد 53 ہے ۔
وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام ایم پی ایز چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، گڈ گورننس کی وجہ سے ہی تیسری بار حکومت میں ہیں،صوبے کی عوام بانی پی ٹی آئی پر مکمل اعتماد کرتے ہیں،جس طرح پہلے ڈیلیور کیا تھا ویسے اب بھی کریں گے ،بنیادی انسانی حقوق اس صوبے میں پامال نہیں ہوں گے ۔صوبائی اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ صوبے کی عوام بانی پی ٹی آئی پر مکمل اعتماد کرتے ہیں ، ہمارے تمام ایم پی ایز چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں،گڈ گورننس کی وجہ سے ہی تیسری بار حکومت میں ہیں،جس طرح پہلے ڈیلیور کیا تھا ویسے اب بھی کریں گے ،بنیادی انسانی حقوق اس صوبے میں پامال نہیں ہوں گے ،وزیر اعلی ٰنے کہا کہ صوبہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے مگر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، پاکستان کو اپنے مفادات کا خود خیال رکھنا چاہیے ، کوئی ملک کسی کا سگا نہیں، سب اپنے مفادات دیکھتے ہیں، بند کمروں کے فیصلوں سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔