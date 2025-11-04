کوپ تھرٹی کانفرنس ، شہباز شریف نے مصدق ملک کو اپنی جگہ نامزد کر دیا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے مصروفیات کے باعث براز یل میں ہونے والی کوپ تھرٹی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا امکان ہے۔
وزیراعظم نے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کو اپنی جگہ نامزد کر دیا۔کوپ تھرٹی کانفرنس رواں ماہ برازیل کے شہر بیلم میں ہوگی۔ وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی نے کانفرنس میں شرکت کیلئے تیاریاں مکمل کر لیں۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز،سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ کانفرنس کے دوران پاکستان ہر سال پچاس سے ساٹھ بلین ڈالر کی کلائمیٹ فنانسنگ کا مطالبہ کرے گا۔ چاروں صوبوں، جی بی اور آزاد کشمیر کے پراجیکٹس بھی پیش کیے جائیں گے۔ حکام وزارت موسمیاتی تبدیلی کے مطابق پاکستان کو2030تک تین سو اڑتالیس بلین ڈالر کی کلائمیٹ فنانسنگ درکار ہے۔