کالعدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کا پارٹی سے اعلان لاتعلقی

ریاست پر حملہ نا مناسب ،غیر معمولی صورتحال میں ریلی نکالنا ناجائز :بیرسٹر عثمان ریاستِ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں:پریس کانفرنس ،پرتشدد مظاہروں کی مذمت

لاہور (دنیا نیوز)کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈرز نے جماعت سے دستبرداری کا اعلان کردیا ۔تحریک لبیک پاکستان کے سابق ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ جماعت سے دستبردار ہو رہے ہیں،ریاست پر حملہ کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں، غیر معمولی صورتحال میں ریلی نکالنا انتہائی ناجائز قدم تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ریاست کو خطرہ ہو گا تو میری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ  ریاست کے ساتھ سیاست نہیں ہو سکتی، مسلح جتھوں نے سکول کے بچوں کی وین چھینی اور نجی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ،ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی، ہم ریاستِ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔

