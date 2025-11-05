صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شکرگڑھ:لیڈی نوسر باز وں نے بزرگ خاتون کو چاول سنگھاکر 50ہزار پنشن لوٹ لی

  • پاکستان
شکرگڑھ:لیڈی نوسر باز وں نے بزرگ خاتون کو چاول سنگھاکر 50ہزار پنشن لوٹ لی

چک امرو (نامہ نگار) شکر گڑھ میں دو لیڈی نوسر باز وں نے بینک سے 50 ہزار روپے پنشن لیکر نکلنے والی بزرگ خاتون کو بیہوش کرکے لوٹ لیا۔

رانی بیگم زوجہ محمد یونس تین ماہ کی پنشن لے کر بینک سے نکلی ۔اللہ ہو چوک کے قریب تعاقب میں آنیوالی دو نوسرباز خواتین نے بہانے سے کہا ہمارے گھر شادی ہے چاول چیک کریں۔ رانی بیگم نے جونہی چاولوں کی خوشبو سونگھی وہ بیہوش ہو گئی ۔دونوں لیڈی نوسرباز 50 ہزار روپے اور شناختی کارڈ چھین کر فرار ہو گئیں۔ شہریوں نے متاثرہ بزرگ خاتون کو بیہوشی کی حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال شکرگڑھ منتقل کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اقوام متحدہ غزہ میں عالمی سکیورٹی فورس کی منظوری دے :امریکا

امریکی حکومت کی بندش 35ویں دن میں داخل،عوام کو معاشی مشکلات

آسٹریلیا :ہر گھرانے کو 3گھنٹے مفت سولر بجلی کی سہولت

برطانیہ :برڈ فلو ، حکومت کامرغیوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا حکم

چین :آن لائن فراڈ گینگ کے 5ارکان کو سزائے موت

بھارت: 12ریاستوں میں ووٹر لسٹ پر نظرثانی کا عمل شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak