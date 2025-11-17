صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترمیم کی وجہ سے عوام کو جلد انصاف ملے گا :یوسف گیلانی

  • پاکستان
آئینی ترمیم کی وجہ سے عوام کو جلد انصاف ملے گا :یوسف گیلانی

بوریوالا(آن لائن)چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کیوجہ سے عوام کو عدالتی معاملات میں جلد انصاف ملے گا ۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ملاقات کرنیوالے پیپلز پارٹی بورے والا کے تحصیل صدر کامران یوسف گھمن سے اسلام آباد منسٹر انکلیو میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے مزید کہاکہ پاکستان میں انٹر نیشنل سپیکر کانفرنس کا کامیاب انعقاد بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اہمیت کا حامل تھا جس سے پاکستان کا عالمی سطح پر امیج بلند ہوا ۔ کامران یوسف گھمن نے یوسف گیلانی کو سپیکر کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان تیسرے ون ڈے میں بھی کامیاب،سری لنکا وائٹ واش

رائزنگ سٹار ایشیا کپ: پاکستان کی بھارت کو عبرت ناک شکست

نیوزی لینڈ نے پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا

کولکتہ ٹیسٹ، بھارت 93 رنز پر ڈھیر، افریقا کی تاریخی فتح

بلائنڈ ویمن کرکٹ ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کو 8وکٹ سے ہرا دیا

اعصام الحق کواے ٹی پی یادگاری شیلڈ سے نواز دیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak