دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو سندھ کو تقسیم کرے : شرجیل
ایم کیو ایم مثبت سیاست اپنائے ،پیپلزپارٹی صوبوں کے حقوق کی بڑی ضامن الزام تراشی کر کے متحدہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی :پریس کانفرنس
کراچی (سٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم ناممکن ہے ، دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو سندھ کو تقسیم کرے ۔ ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر نے بغیر تیاری پریس کانفرنس کر کے پیپلز پارٹی پر بے بنیاد الزام تراشی کی، ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی اور اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے ، بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ ایم کیو ایم نے زمینی حقائق دیکھ کر کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا شکست یقینی ہے۔
صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 27ویں ترمیم پر بات چیت کا سلسلہ چیئرمین بلاول کے ٹویٹ سے شروع ہوا، جس میں آئینی عدالت کے قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی، ججوں کے تبادلوں، این ایف سی میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کو ختم کرنے ، آرٹیکل 243 میں ترمیم اور الیکشن کمیشن کی تقرری کے تعطل جیسے نکات شامل تھے۔
انہوں نے کہا کہ ان میں سے کئی نکات ایسے تھے جنہیں پیپلز پارٹی نے کبھی قبول نہیں کیا جبکہ چیئرمین بلاول بھٹو کے ٹویٹ میں بلدیاتی اداروں کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں، ایم کیو ایم نفرت کی سیاست بند کرے اور مثبت سیاست اپنائے ، پیپلز پارٹی صوبوں کے حقوق کی سب سے بڑی ضامن ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید بی بی اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کے قیام کا ذکر موجود تھا اور اسی تناظر میں پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات واضح کر دئیے تھے جس کے بعد سی ای سی کا دو روزہ اجلاس بھی ہوا۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی عدالتی ایکٹوازم کا سب سے زیادہ شکار رہی ہے ، شہید بے نظیر بھٹو کی حکومتیں ختم کی گئیں اور صدر آصف علی زرداری نے بغیر سزا 11 سال جیل کاٹی۔