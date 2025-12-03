صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلال بن ثاقب معاون خصوصی عہدہ سے مستعفی ، چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی مقرر

  • پاکستان
بلال بن ثاقب معاون خصوصی عہدہ سے مستعفی ، چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی مقرر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بلال بن ثاقب نے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، حکومت نے بلال بن ثاقب کو چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی مقرر کردیا۔

بلال بن ثاقب بغیر تنخواہ کے چیئرمین کی ذمہ داریاں سرانجام دیں گے ، تعیناتی اعزازی بنیاد پر تین سال کے لیے کی گئی ہے ۔ ان کی تقرری کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی جس پر فوری طور پر اطلاق ہوگا ۔ چیئرمین پی وی اے آر اے کو وزیرِ مملکت کا درجہ بھی حاصل ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب :مبینہ مقابلے ،ڈکیتی ،منشیات فروشی کے 28ملزم ہلاک

چوہنگ پولیس :شہری کے گمشدہ 20لاکھ برآمد، ملزمان گرفتار

متعدد وارداتیں، 10شہری لاکھوں نقدی و قیمتی اشیاء سے محروم

اسلام آباد ، گاڑی کی ٹکر سے 2لڑکیاں جاں بحق ،جج کا بیٹا گرفتار

چھاپے ، 32 ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیاگیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak