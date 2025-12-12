ناروے سفیر کی دفتر خارجہ طلبی سپریم کورٹ کی سماعت میں شرکت ملکی معاملات میں مداخلت : پاکستان
ڈیمارش جاری ،بعض نارویجن این جی اوز ملک مخالف عناصر کی حامی ،پاکستان خود مختار ریاست ، عالمی سفارتی اصولوں کے مطابق تحفظ کرنا بخوبی جا نتے ہیں :دفتر خارجہ سپریم کورٹ کا ایمان مزاری ، ہادی چٹھہ کا ٹرائل اسلام آباد ہائیکورٹ میں دائر اپیلوں پر فیصلہ آنے تک روکنے کا حکم، ججز کو بے توقیرنہیں ہونے دینگے :جسٹس ہاشم کاکڑ
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،وقائع نگار) وزارتِ خارجہ نے ناروے کے سفیر کو طلب کرکے پاکستان کے اندرونی عدالتی اور ملکی معاملات میں مداخلت پر سخت ترین ڈیمارش جاری کر دیا۔ ترجمان دفترِ خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک آزاد، خودمختار اور قانون پر عمل کرنے والی ریاست ہے اور اپنے اندرونی امور میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا ، 11دسمبر 2025 کو ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت کے دوران موجودگی نہ صرف سفارتی حدود سے تجاوز ہے بلکہ پاکستان کے عدالتی نظام میں براہِ راست مداخلت کی گئی ، اس اقدام کوویانا کنونشن 1961 کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ، جس کے تحت کسی بھی سفارت کار پر یہ پابندی ہے کہ وہ میزبان ملک کے قوانین کا احترام کرے اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی ملک کا سفیر حساس اور زیرِ سماعت مقدمے میں موجود ہو کر عدالتی عمل پر اثر ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ سفارتی ذمہ داریوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے ۔ وزارتِ خارجہ نے اس موقع پر یاد دلایا کہ ناروے کی بعض این جی اوز جو انسانی حقوق کے نام پر سرگرم ہیں، پاکستان میں ایسے عناصر کی حمایت کرتی رہی ہیں جو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں ،دفترِ خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان نے خود مختار ریاست ہونے کے ناطے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے بعد فوری ڈیمارش جاری کیا ، یہ ڈیمارش اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور عالمی سفارتی اصولوں کے مطابق اپنی خودمختاری کا تحفظ کرنا بخوبی جانتا ہے۔
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر،اے پی پی)سپریم کورٹ آف پاکستان نے متنازعہ ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی چٹھہ کی جانب سے ٹرائل رکوانے سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کی کارروائی روک دی اور اسلام آباد ہائیکورٹ کے فیصلے تک سٹے آرڈر جاری کر دیا ۔جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ میں دائر اپیلوں پر فیصلہ آنے تک ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے جبکہ اسلام آباد ہائیکورٹ کو ہدایت کی گئی کہ دونوں وکلا کی درخواستوں پر جلد فیصلہ کیا جائے ۔دوران سماعت جسٹس محمد ہاشم کاکڑ نے ریمارکس میں کہا کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھہ کا کردار قابل تعریف نہیں رہا، دونوں وکلا ہیں لیکن ٹرائل کے دوران احتجاج بھی کرتے رہے ،ہم کسی صورت ماتحت عدلیہ کے ججز کو بے توقیرنہیں ہونے دیں گے اورنہ ہی کسی کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ جسے چاہے سزا دے ۔عدالت نے قرار دیا کہ توقع ہے اسلام آباد ہائیکورٹ اپیلوں پر جلد از جلد فیصلہ کرے گی۔ناروے کے سفیر سماعت کے دوران عدالت میں موجود رہے ۔