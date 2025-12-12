صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی بورڈز کے اختیارات اور تقرریوں میں تبدیلیاں، آرڈیننس منظور

  • پاکستان
تعلیمی بورڈز کے اختیارات اور تقرریوں میں تبدیلیاں، آرڈیننس منظور

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب حکومت نے ‘پنجاب بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن (ترمیمی) آرڈیننس 2025 ’اسمبلی سے منظور کروا لیا، جس کے تحت تعلیمی بورڈز کے اختیارات اور تقرریوں میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

آرڈیننس کے مطابق بورڈز کے سربراہ اورکنٹرولنگ اتھارٹی‘وزیر اعلی’ٰ ہونگے ، جبکہ پہلے یہ اختیار گورنمنٹ کے پاس تھا۔ اسکے علاوہ بورڈز کے خالی عہدے نجی شعبے سے بھی پر کیے جا سکیں گے، جس سے بورڈز میں فوری تقرری ممکن ہو جائے گی۔آرڈیننس میں سیکشن 12 میں ‘دیگر بورڈ’ کے بعد نجی سیکٹر کا ذکر شامل کیا گیا۔سیکشن 13 میں ‘کنٹرولنگ اتھارٹی’ کی جگہ سیکرٹری ٹو گورنمنٹ، ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ شامل کیا گیا۔سیکشن 14 کے تحت بورڈز کے تمام افسر کنٹرولنگ اتھارٹی کی منظوری سے تعینات ہونگے۔سیکشن 20 میں بورڈ کے ملازمین کی کارکردگی اور نظم و ضبط کے نئے اصول وضع کیے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ:فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں مکمل:ایونٹ سے قبل قومی ٹیم کے 6مقابلے

بھارت،ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر ہیڈ کوچ کا سر پھاڑ دیا

سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کو سپیشل جرسی نمبر الاٹ کردیا

کوہلی اور روہت ٹی ٹونٹی سے کیوں ریٹائر ہوئے کوئی نہیں جانتا:محمد نبی

گھمبیر سمجھتا جو کہہ دیا درست ہے ، حالانکہ ایسا نہیں:آفریدی

آئی ایل ٹی 20،گلف جائنٹس نے شارجہ واریئرز کو شکست دے دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak