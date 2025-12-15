صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرد واحدنظام تباہ کرنے کی کوشش کر رہا

  • پاکستان
فرد واحدنظام تباہ کرنے کی کوشش کر رہا

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ اور وفاقی وزیرمواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ سازشی عناصر سیاست میں ہوں یا کسی ادارے میں ہوں،ان کا کڑا احتساب ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔

اس وقت سیاسی و عسکری قیادت ایک پیج پر ہے ،جس سے پاکستان کے وقار اور عزت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ،فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف آہنی ہاتھ سے نمٹنے کا وقت آگیا ہے ،فیض حمید کی سزا کا فیصلہ فوج کے اندر احتساب کی بنیاد ہے ،جس کا خیر مقدم کرتے ہیں،ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود کی اقامت گاہ پرانکے بھائی کی وفات پرتعزیت کے بعد میڈیاسے گفتگو کے دوران ۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ فوج کامورال ڈائون کرنے والے پاکستان کے دشمن ہیں،ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی،شہداء کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی،ریاستی اداروں پرحملے کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں،انہوں نے کہا کہ فرد واحد ملک کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سیاست نہیں، بلکہ فساد اور انتشار پھیلانے کی سازش ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل کا 26 مارچ سے آغاز ، فیصل آباد 11 میچز کا میزبان

پاکستان انڈر 19 ٹیم کی بھارت کے ہاتھوں شکست

بابر اعظم بگ بیش لیگ کا ڈیبیو میچ یادگار نہ بنا سکے

آرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلوبل سٹارز قرار دے دیا

انڈر 19ایشیا کپ، بھارتی ہٹ دھرمی برقرار، مصافحہ نہیں کیا

شعیب اختر بنگلادیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak