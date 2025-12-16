حجاز مقدس میں عازمین حج کیلئے گھر سے گھر تک سروس ہوگی
880خدام الحجاج ایئر پو رٹ سے لے کر واپسی تک خدمات فراہم کرینگے خدام الحجاج کیلئے کمزور ، ہائی بلڈپریشر،شوگر، دل کی بیماریوں والے افراد نااہل ہونگے
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آئندہ سال عازمین حج کو فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران حجاز مقد س میں’’ گھر سے گھر تک ‘‘ تمام تر ضرویات اور سہولیات دی جائیں گی ، ایئر پورٹ سے لیکر واپسی تک معاون عملہ رہنمائی کے لئے عازمین حج کے ساتھ ہوگا،عازمین حج کو مکہ اورمدینہ میں عبادات ،رہائش، ٹرانسپورٹ اور بیماری کی صورت میں مدد فراہم کی جائے گی۔
حج 2026 کے لیے وزارت مذہبی امور 880 خدام الحاج کی خدمات حاصل کریگی ،گریڈ 17،18 کے افسران خدام الحجاج کے لیے اہل ہونگے جن کیلئے عمر کی حد 45 سال ہوگی جبکہ فیلڈ معاون عملے کے لئے عمر کی حد 25 سے 45 سال مقررکی گئی ہے جس کے لئے گریڈ 11 سے 16 تک کے اہلکاراہل ہوں گے ۔معذور اور کمزور جسامت کے افراد معاونین کے لئے نا اہل ہیں،اس کے علاوہ ہائی بلڈپریشر،شوگراور دل کی بیماریوں میں ملوث افرادبھی معاونین کے لئے اہل نہیں ہونگے ۔تحریری ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں کیلئے پانچ کلومیٹر کی دوڑ بھی لازمی ہوگی۔