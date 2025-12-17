صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

434 اسسٹنٹ پروفیسرزکو ایسوسی ایٹ پروفیسر بنانے کی سفارش

  • پاکستان
434 اسسٹنٹ پروفیسرزکو ایسوسی ایٹ پروفیسر بنانے کی سفارش

سلیکشن بورڈ کے اجلاس میں 220 خواتین ، 273 مرد اساتذہ کے کیسز پر غورکیا گیا 33 خواتین ، 26 مرد اسسٹنٹ پروفیسرز کے کیسز ڈیفر ،دوبارہ پیش کئے جائیں گے

لاہور(خبر نگار)ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی ترقی کے کیسز پر غور،187 خواتین اور 247مرد اساتذہ کو ایسوسی ایٹ پروفیسر بنانے کی سفارش، 33 خواتین اور 26 مرد اسسٹنٹ پروفیسرز کے کیسز ڈیفر کرد ئیے گئے۔ ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے خواتین ونگ کی 220 اسسٹنٹ پروفیسرز کے ترقی کے کیسز پی ایس بی ٹو (پراونشل سلیکشن بورڈ-II)کے اجلاس میں زیر غور آئے ، 187 خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کو ترقی دے کر ایسوسی ایٹ پروفیسر بنانے کی سفارش کی گئی جبکہ 33 کیسز ڈیفر کر دئیے گئے ۔ پروپوزلز کی منظوری کے بعد پوسٹنگ آرڈرز جاری کئے جائیں گے ۔علاوہ ازیں 273 مرد اسسٹنٹ پروفیسرز کے کیسز بھی پی ایس بی ٹو میں پیش کئے گئے ، جن میں سے 247 کو ترقی کا اہل قرار دیا گیا ، 26 کیسز ڈیفر کر دئیے گئے ۔ ڈیفر کیسز خامیاں دور کرنے کے بعد آئندہ اجلاس میں دوبارہ پیش کئے جائیں گے ۔ پروپوزلز کی منظوری کے بعد محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے پوسٹنگ آرڈرز جاری کر دئیے جائیں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ماں بیٹی قتل کیس:302 کامقدمہ نہ کرنے پر 3تھانیدارمعطل

قصور زیادتی کیس :لڑکی کے چچا کا ڈی این اے میچ، ملزم گرفتار

گلیانہ پو لیس نے 3 جواری پکڑ لئے

ہوائی فائرنگ کرنیوالے 2افراد گرفتار

تتلے عالی:نوجوان نے ساتھیوں سے ملکر لڑکی کو اغوا کر لیا

تتلے عالی:نالی توڑ نے سے روکنے پر 3 افراد کا خاتون پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak