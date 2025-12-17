این ایف سی ایوارڈ: 8 کمیٹیاں اور ورکنگ گروپ تشکیل
اسلام آباد(آئی این پی )گیارہویں این ایف سی ایوارڈ کیلئے حکومت نے 8 اہم کمیٹیاں قائم کر دیں جبکہ مختلف امور پر ورکنگ گروپس تشکیل بھی دیدئیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق چاروں صوبوں کیلئے 11 ویں این ایف سی ایوارڈ میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور وفاقی حکومت نے 8 کمیٹیاں اور ورکنگ گروپس تشکیل دئیے ہیں۔ذرائع کے مطابق صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پر سفارشات کیلئے ورکنگ گروپ کی سربراہی پنجاب کے وزیر خزانہ ،مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب پر ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ بلوچستان کے سپرد کی گئی ہے ۔وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بہتر بنانے کے لئے ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے ۔صوبوں کو وسائل کی براہ راست منتقلی پر ورکنگ گروپ کی سربراہی سندھ کے وزیر خزانہ کریں گے۔وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں قابل تقسیم پول ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے ۔این ایف سی ایوارڈ سے متعلق پہلا اجلاس 4 دسمبر کو ہوا تھا جس میں وفاق اور صوبوں نے مختلف ورکنگ گروپس کی تشکیل کا فیصلہ کیا تھا۔ذرائع کا کہنا ہے دوسرا اجلاس آئندہ ماہ جنوری کے وسط تک متوقع ہے۔