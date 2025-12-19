پاکستان میں انٹیلی جنس کارروائی، داعش خراسان کا ترجمان عزیز اعظام گرفتار
پروپیگنڈا پلیٹ فارم الاعظائم فاؤنڈیشن کا بانی ،امریکا نے عالمی دہشتگرد قرار دیا،مئی میں افغانستان سے پاکستان آتے پکڑا گیا اعظام اور ابو یاسر الترکی کی گرفتاری سے تنظیم کی آپریشنل طاقت میں نمایاں کمی،اہم کمانڈرز ،نظریاتی رہنماؤں کو ہلاک کیا گیا
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں انٹیلی جنس کارروائی میں داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے آفیشل میڈیا وِنگ الاعظائم فاؤنڈیشن کا بانی دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظام کو گرفتار کر لیا گیا۔سلطان عزیز اعظام کو مئی 2025 میں افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران حراست میں لیا گیا۔ اعظام داعش خراسان کی میڈیا سرگرمیوں میں کلیدی کردار ادا کرتارہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق الاعظائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔
خارجی عزیز اعظام کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں،نومبر 2021 میں امریکا نے اعظام کو سپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ بھی قرار دیا تھا۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق اعظام 1978 میں افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں پیدا ہوا ، 2005 میں ننگرہار یونیورسٹی سے فقہ و قانون (فقہ قانون)میں گریجوایشن کی۔بعد ازاں افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک ایف ایم ریڈیو چینل میں کام کیا۔ اعظام نے 2016 میں داعش خراسان میں شمولیت اختیار کی۔حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی ہیں،جن میں سلطان عزیز اعظام کے علاوہ ابو یاسر الترکی بھی شامل ہے۔
اقوامِ متحدہ کی اینالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی سولہویں رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کوعالمی سطح پر کمزور کر دیا گیا ہے ،کئی منصوبہ بند حملے ناکام بنا دئیے گئے جبکہ تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد میں کمی آئی ہے ،اہم کمانڈرز و نظریاتی رہنماؤں کو ہلاک کردیا گیا ہے ۔مئی 2025 میں سلطان عزیز اعظام اور سینئر رہنما ابو یاسر الترکی کی گرفتاری جیسے اقدامات کے نتیجے میں تنظیم کی آپریشنل طاقت میں نمایاں کمی آئی ہے ۔ان کارروائیوں کے باعث وائس آف خراسان جیسے اہم پروپیگنڈا پلیٹ فارمز بھی معطل ہو گئے ہیں۔