پشاور ہائیکورٹ نے پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان کی درخواست خارج کردی
پشاور ( مانیٹرنگ ڈیسک )پی ٹی آئی رہنما ممبر قومی اسمبلی سہیل سلطان کا سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ریفرنس بھیجنے اور الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
عدالت نے درخواست خارج کردی ،سہیل سلطان سوات سے منتخب ممبر قومی اسمبلی ہے ، شکایت کنندہ کے وکیل کے مطابق الیکشن کے وقت سہیل سلطان ایڈووکیٹ جنرل آفس میں لا افسر تھے ، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے ،سرکاری افسر کے لئے دو سال کا وقت ہوتا ہے ، استعفیٰ کے دو سال بعد وہ الیکشن لڑسکتا ہے ، استعفیٰ کے دو سال مکمل ہونے سے پہلے درخواست گزار نے الیکشن میں حصہ لیا، وکیل شکایت کنندہ کے مطابق اس بنا پر الیکشن کمیشن اس کے خلاف کارروائی کرسکتا ہے ،درخواست گزار نے الیکشن کے وقت اس کو چھپایا تھا۔