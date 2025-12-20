الیکشن کمیشن:ارکان پارلیمنٹ کو31دسمبرتک گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت
اسلام آباد (وقائع نگار)الیکشن کمیشن نے اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی ممبران کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے برائے مالی سال 25-2024 31 دسمبر 2025 تک جمع کرانے کی ہدایت کردی۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 137 کے تحت تمام اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی ممبران کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے بشمول شریک حیات و زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے مقررہ تاریخ سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروا دیں ،گوشوارے جمع نہ کروانے والے اراکین کی رکنیت معطل کر دی جائیگی۔