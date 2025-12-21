عدالتیں فیصلے تو کررہیں انصاف نہیں مل رہا : سہیل آفریدی
کوئی سمجھتا ہے آج اس کی حکومت ہے وہ کل بچ جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا عمران کی رہائی کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم کا اعلان، وزیراعلیٰ ہوٹل پہنچ کر گھل مل گئے
پشاور،اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کا اعلان کردیا،سہیل آفریدی اچانک ایف 6 کے ہوٹل پہنچے اور لوگوں میں گھل مل گئے اور کہا رجیم چینج کے بعد ہر پاکستانی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے ،جب تک ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔
بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف آ نے والے عدالتی فیصلے پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ آج میرے لیڈر سے متعلق انصاف کے منافی فیصلہ ہوا ہے ۔پشاور میں قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے ، تاہم حقیقت یہ ہے کہ 26ویں ترمیم سے قبل بھی انصاف فراہم نہیں کیا گیا، ترمیم سے پہلے بھی ادارے اور جمہوری نظام مفلوج تھے ، اسی لیے بانی پی ٹی آئی بائیومیٹرک نظام کے ذریعے شفاف انتخابات کے حامی تھے۔
اُنہوں نے عدالتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری عدالتیں فیصلے تو کر رہی ہیں مگر انصاف نہیں مل رہا، انہوں نے خبردار کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کی حکومت ہے اور وہ کل بھی محفوظ رہیں گے ، وہ غلط فہمی میں ہیں۔وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں اور ان کے خلاف بوگِس مقدمات قائم کیے گئے ہیں، انہوں نے زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے اور کسی کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے ۔سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ سیاسی لوگوں کے خلاف غلط روایات قائم کی جا رہی ہیں جو جمہوریت کے لیے خطرناک ہیں، یہ جدوجہد جمہوریت کی مضبوطی کی جنگ ہے اور اس جنگ کو ہر صورت جیتنا ہو گا۔