ایکنک اجلاس، مختلف شعبوں سے متعلق 11 منصوبوں کی منظوری

  • پاکستان
کمیٹی نے داسو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کانظرثانی شدہ پی سی ون بھی منظور کرلیا سالانہ 10 ہزارنوجوان انجینئرز کیلئے تربیت کے مواقع سے متعلق پالیسی پیپر منظور

اسلام آباد(اے پی پی)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی (ایکنک) کا اجلاس ہوا۔ نائب وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے مختلف شعبوں سے متعلق 11 منصوبوں کی منظوری دی جن میں ٹرانسپورٹ ، مواصلات اور ماحولیات بھی شامل ہیں۔ کمیٹی نے داسو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کے نظرثانی شدہ پی سی ون کی بھی منظوری دی۔ ایکنک نے سالانہ 10000 نوجوان انجینئرز کے لیے تربیت کے مواقع سے متعلق ایک پالیسی پیپر کی بھی منظوری دی جنہیں ترقیاتی منصوبوں میں شامل رکھا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ، سندھ اور پختونخواکے وزرا، متعلقہ وزارتوں کے وفاقی سیکرٹریز اور ترقیاتی محکموں کے صوبائی سربراہان نے شرکت کی۔

Dunya Bethak