وفاق سے حق لے کر رہیں گے
پشاور(دنیا نیوز)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وفاق کے ساتھ بات دلیل اور دلائل پر ہوگی اور صوبے کیلئے حق لے کر رہیں گے، وہ صوبے کا مقدمہ لڑنے کیلئے وزیراعلیٰ کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے دو قدم آگے کھڑے ہوں گے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ماضی میں کئی بار سر پر کفن باندھنے اور جنازے پڑھنے کی باتیں کی گئیں، لیکن آج وہ لوگ گھروں کو جا چکے ہیں اور بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ عناصر خود نہیں چاہتے کہ بانی باہر آئیں کیونکہ اس سے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ماضی میں بانی پی ٹی آئی کسی سیاسی مخالف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے ، مگر آج ان کی جماعت مذاکرات کی بات کر رہی ہے ، وفاق نے بڑا پن دکھاتے ہوئے پی ٹی آئی کی مذاکرات کی دعوت قبول کی ہے ۔انہوں نے امن و امان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر جانا فضول ہے ، اصل کربلا کرم ایجنسی میں بنی ہوئی ہے جہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے ، دہشتگردی کے خلاف ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیونکہ امن ہوگا تو خوشحالی اور ترقی آئے گی، افغان مہاجرین کے حوالے سے گورنر خیبرپختونخوا کا کہنا تھا کہ افغان باشندوں کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے اور قانونی طریقے سے ویزا لے کر پاکستان آئیں، افغانستان کی سرزمین بھارت دہشتگردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔