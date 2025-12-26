صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس خالد یوسف کو سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر کا مستقل جج مقرر کرنے کی ایڈوائس

اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو جسٹس خالد یوسف چودھری کو سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر کا مستقل جج مقرر کرنے کی ایڈوائس بھجوا دی، یہ بات جمعرات کو وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں بتائی گئی۔

