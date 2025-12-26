صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر سندھ کا حکومت کو پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ کرنیکا مشورہ

  • پاکستان
کراچی (دنیا نیوز) گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حکومت کو پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔

کراچی میں مزارِ قائد پر حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہئیں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، پی ٹی آئی کے دوست مذاکرات کو نہیں مانتے ، اڈیالہ میں بیٹھا شخص مغرور ہے ، آج بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جس طرح بھارت سے جنگ جیتی ہے اسی طرح معیشت کی جنگ بھی جیت لیں گے، معرکہ معیشت کیلئے ہم تیار ہیں، پاکستان خطے میں اہم ترین ملک بن چکا ہے، اسلام آباد طاقت کا مرکز بن گیا ہے، پاکستان سعودی عرب میں محافظ کا کردار ادا کر رہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کی دوٹوک پالیسی نے پاکستان کو دنیا میں اہم مقام دلایا، بہترین عسکری حکمت عملی نے پاکستان کا اعتماد بحال کیا۔گورنر سندھ نے کہا کہ قومی ایئر لائن (پی آئی اے) کی نجکاری کا عمل گیم چینجر ثابت ہوسکتا ہے ، دو دہائی بعد نجکاری کا عمل شفاف طریقے سے نظر آرہا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں دوٹوک پالیسی اختیار کی اور دنیا کو بتا دیا کہ انتہا پسندی پر دوٹوک فیصلہ لے لیا ہے۔

