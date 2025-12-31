خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ ،19جنوری کو سماعت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کیلئے دائر درخواست سماعت کیلئے مقرر کر دی گئی، جسٹس جواد حسن19 جنوری کو درخواست پر سماعت کریں گے ۔
لاہور ہائیکورٹ نے اس حوالے سے تحریری حکم جاری کرتے ہوئے سرکاری وکیل کو متعدد نکات پر ہدایات لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے درخواست پر تین صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا ،جس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ خصوصی افراد کے تحفظ کیلئے بنائے گئے قانون پرعملدرآمد کرانے کیلئے تمام محکموں کو ہدایت جاری کردی ہیں ،جس پر عدالت نے اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل سے متعدد نکات پر جواب طلب کر لیا ۔تحریری حکم میں رپورٹ مانگی گئی ہے کہ کیا محکمہ سوشل ویلفیئر نے خصوصی افراد کے سرٹیفکیٹس کیلئے ڈیجیٹل سسٹم بنایا ؟ ،کیا خصوصی افراد کیلئے سافٹ ویئر یا ایسی موبائل ایپ بنائی جس سے ہنگامی مدد میسر آ سکے ؟، کیا محکمہ سوشل ویلفیئر نے صوبے کی سطح پر خصوصی افراد کا ڈیٹا مرتب کیا ہے یا نہیں؟ ، خصوصی افراد کے کوٹے پر عملدرآمد نہ ہونے پر کیا ایکشن لئے گئے ؟،کیا خصوصی افراد کے طبی علاج اور اپائنٹمنٹ سسٹم کو ڈیجیٹل بنانے کیلئے اقدامات کئے گئے ؟ ،کیا خصوصی افراد کو حکومت پنجاب کی کلینک آن وہیل سہولت میسر ہے ؟۔لاہور ہائیکورٹ نے تمام نکات پر سرکاری وکیل کوہدایات لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔