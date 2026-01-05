صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذاکرات ہو بھی جائیں توبانی پی ٹی آئی کیلئے کارگرنہیں:طلال

  • پاکستان
مذاکرات ہو بھی جائیں توبانی پی ٹی آئی کیلئے کارگرنہیں:طلال

پی ٹی آئی اپنے کردارکے بعدعوامی نمائندگی کے قابل نہیں رہی:وزیر مملکت

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیرمملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہاہے کہ پی ٹی آئی ملک اوراداروں کے خلاف اپنے کردارکے بعدعوامی نمائندگی کے قابل نہیں رہی ،مذاکرات ہوبھی جائیں توبانی پی ٹی آئی کیلئے کارگرنہیں ہونگے ،سزایافتہ شخص کاسیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آرام سے جیل میں قیدکی زندگی بسرکریں۔ملک چلانے والی جماعت مسلم لیگ ن ہے جس کاملک اورقوم کی بہتری کیلئے ریکارڈموجودہے ،پارٹی قائد نوازشریف وفادار پارٹی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں۔اسراراحمدمنے خان مرحوم میاں نوازشریف کے وفادار اورقابل اعتماد ساتھی تھے ،ان کے انتقال پرمیاں نوازشریف غمزدہ تھے ،فیصل آبادمیں ان کے گھرپہنچ کر انہوں نے مرحوم کی مغفرت کیلئے دعااورلواحقین سے اظہار افسوس کیاتھا۔ان خیالات کااظہار طلال چودھری نے مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹرعمرمنے خان،عثمان منے خان اورعلی احمدمنے خان کے ڈیرہ چنیوٹ بازارفیصل آباد میں منعقدہ مرحوم اسراراحمدمنے خا ن کی پہلی برسی کے موقع پرخطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر راجہ ریاض احمدخان نے کہاکہ اسراراحمدمنے خان نے زندگی بھرمیں پارٹی اورحکومت سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ راجہ دانیال احمدخاں، چودھری فقیرحسین ڈوگر،میاں عرفان منان،حسن خان اوردیگرنے بھی خطاب کیا۔اس موقع پرمرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی اوردعائے مغفرت بھی کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا نے افغان جنگ میں 763 ارب ڈالر خرچ کیے

ایران : مہنگائی کیخلاف مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے

غزہ : اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید

ایلون مسک کا وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس کا اعلان

یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد ماسکو کے ایئرپورٹس بند

شام :برطانیہ اور فرانس کا داعش کے ٹھکانے پر مشترکہ حملہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak