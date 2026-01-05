صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات التوا کیخلاف جے آئی کا احتجاجی مظاہرہ

  • پاکستان
حکومت شکست دیکھ کر راہ فرار اختیار کر رہی، الیکشن کمیشن ذمہ داری پوری کرے شہریوں کے آئینی و جمہوری حقوق پر ڈاکا ڈالنے نہیں دینگے :نصر اللہ و دیگر کا خطاب

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے امیرجماعت اسلامی اسلام آباد نصراللہ رندھاوا نے کہا  حکومت بلدیاتی انتخابات میں اپنی شکست دیکھ کر راہ فرار اختیار کر رہی ہے ، الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے الیکشن کرائے ، کسی کو اسلام آباد کے شہریوں کے آئینی و جمہوری حقوق پر ڈاکا ڈالنے نہیں دیں گے ۔ مظاہرین سے سیکرٹری جنرل اسلام آباد زبیر صفدر، کاشف چودھری، چودھری ساجد اقبال گجر، ہما ایوب، راؤ جاوید اختر، میاں رمضان و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ نصراللہ رندھاوا نے کہا حکومت اسلام آباد کے عوام کو جمہوری حق سے محروم رکھنے کیلئے سازش کر رہی ہے ، تعلیم، صحت، سیوریج، پینے کے پانی، ٹریفک اور بجلی جیسے مسائل میں گھرے ہیں، اسلام آباد کی 50فیصد آبادی کو بنیادی سہولیات سرے سے دستیاب ہی نہیں۔ اسلام آباد سے ایک سال میں 1200ارب روپے ٹیکس جمع ہوا کیا اس کا این ایف سی ایوارڈ میں حصہ نہیں بنتا؟ انہوں نے کہا سی ڈی اے کرپشن ڈویلپمنٹ اتھارٹی بن چکی، اگر انتخابات ملتوی ہوئے توہم سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن بھی اس سازش کا حصہ ہے اور جماعت اسلامی ہر قدم اٹھائے گی۔ 

