صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان :31جنوری تک جلسے ریلیوں اورڈبل سواری پر پابندی

  • پاکستان
بلوچستان :31جنوری تک جلسے ریلیوں اورڈبل سواری پر پابندی

کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت بلوچستان نے سکیورٹی خدشات کے پیش نظر دفعہ 144 کے تحت اسلحہ کی نمائش و استعمال اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر31 جنوری تک پابندی عائد کر دی۔

محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق سکیورٹی خدشات کے پیش نظر بلوچستان بھر میں دفعہ 144 کے تحت اسلحہ کی نمائش و استعمال موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، گاڑیوں پر سیاہ شیشوں کا استعمال، بغیر رجسٹریشن موٹر سائیکلوں کی نقل و حرکت، پانچ یا اس سے زائد افراد کے اجتماعات، جلوس یا ریلیاں اور عوامی مقامات پر چہروں کو چھپانے کے لیے مفلر یا ماسک کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak