صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک دوسرے کو بچاتے کرنٹ سے جاں بحق 3 بھائی سپردِ خاک

  • پاکستان
ایک دوسرے کو بچاتے کرنٹ سے جاں بحق 3 بھائی سپردِ خاک

ساجد مسیح کو کرنٹ لگا، 29 سالہ عابد اور 38 سالہ آصف بھی لپیٹ میں آ گئے علاقہ بھر میں کہرام، ہر آنکھ اشکبار، وزیراعلیٰ مریم نواز کی تعزیت، رپورٹ طلب

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے نواحی علاقے 78 شمالی کی طالب کالونی میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہونے والے تین بھائیوں کو سپردِ خاک کر دیا گیا، جبکہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے ۔ریسکیو حکام کے مطابق 25 سالہ ساجد مسیح چھت پر کام کر رہا تھا کہ قریب سے گزرنے والی بجلی کی تاروں سے اسے کرنٹ لگ گیا۔ اسے بچانے کے لیے 29 سالہ بھائی عابد آگے بڑھا تو وہ بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ گیا۔سب سے بڑے بھائی 38 سالہ آصف نے دونوں کو بچانے کی کوشش کی تو اسے بھی بجلی کا شدید جھٹکا  لگا۔ تینوں بھائی موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔واقعے کے بعد متوفیان کے گھر اور پورے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم اور تھانہ فیکٹری ایریا پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ضروری قانونی کارروائی کے بعد تینوں نعشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔بعد ازاں تینوں بھائیوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔دریں اثناء وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے ہمدردی و تعزیت کی اور واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

کاہنہ ،45 سالہ شخص کی پھندا لگی لاش برآمد

پشاور:چھاپہ، 12من سے زائدچرس برآمد،1ملزم گرفتار

سوئی سے علاج کیلئے سکھر آتے ہوئے راستے میں 2 افراد قتل

فیکٹری ایریا :ٹوکے کے وار سے خاوند نے بیوی قتل کر دی

13 وارداتیں:ڈاکوؤں نے 9لاکھ 44ہزار نقدی لوٹ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak