افغانستان سے حملے پر پاکستان کا سخت ردعمل ہوگا:بین الاقوامی کرائسز گروپ کی رپورٹ

اسلام آباد (این این آئی)بین الاقوامی کرائسز گروپ کے تنازعات کے بارے میں رپورٹ میں کہاگیا ہے کہ افغانستان سے حملے پر پاکستان کا ردعمل سخت ہوگا۔

جنوبی ایشیا میں پیچیدگیوں کا شکار ہیں۔بین الاقوامی کرائسز گروپ کے تنازعات کے بارے میں رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر پاکستان کسی نئے حملے کا سراغ افغانستان سے جوڑتا ہے تو سخت ردِعمل متوقع ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کے خارجہ تعلقات بدستور پیچیدہ صورتِ حال کا شکار ہیں۔رپورٹ میں کہا گیا کہ شدت پسندوں کا کوئی اور  بڑا حملہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان توازن بگاڑ سکتا ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔

