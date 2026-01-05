صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قانون کی خلاف ورزی پر چنیوٹ کی ایک شوگر ملز میں2 چیوٹس سیل

  • پاکستان
قانون کی خلاف ورزی پر چنیوٹ کی ایک شوگر ملز میں2 چیوٹس سیل

اسلام آباد (اے پی پی)ایف بی آر نے قانون کی خلاف ورزی پر لالیاں ضلع چنیوٹ میں واقع ایک شوگر ملز میں 2چیوٹس سیل کردئیے ۔

 ایف بی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شوگر ملز میں تعینات ایف بی آر عملے نے مل کی دو چیوٹس کو سیل کر دیا جن پر مل انتظامیہ نے مطلوبہ ڈیجیٹل آئی کیمرے اور این وی آر سسٹم نصب نہیں کیے تھے ،ملز انتظامیہ نے مذکورہ سسٹم نصب نہ کرکے سیلز ٹیکس رولز 2006 کے تحت ٹریک اینڈ ٹریس قوانین کی خلاف ورزی کی ، دونوں چیوٹس کو ڈیجیٹل آئی کیمرے اور این وی آر نصب کرنے تک سیل کیا گیا۔ یہ اقدامات شوگر سیکٹر میں ٹیکس انفورسمنٹ کو مضبوط بنانے اور سرکاری محصولات کے تحفظ کیلئے ایک وسیع مہم کا حصہ ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ٹیکسوں میں ممکنہ کمی سے موبائل فون سستے ہونے کا امکان

بغیر پیشگی اطلاع بینکوں کے رقوم روکنے پرتاجروں کوتشویش

پنجاب سے گندم کی نقل وحمل پرپابندی مرکز میں اٹھانے کا مطالبہ

335ارب کا ریونیو شارٹ فال حکومت ،ایف بی آر کیلئے لمحہ فکریہ

مقامی سطح پر ادویات کی تیاری، ملک میں ویکسین فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ

موبی لنک بینک میں 20 ملین ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak