پنجاب بھر میں سپر فلو سمیت وائرل انفیکشنز میں اضافہ جاری

  • پاکستان
لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ہفتے کے دوران 45ہزار مریض آئے بچے ، بزرگ، حاملہ خواتین اور دائمی امراض کے افراد ہائی رسک پر ہیں :طبی ماہرین

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپر فلو ، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں اضافہ جاری ،فلو، کھانسی، چیسٹ انفیکشن ، نمونیہ اور بخار کے مریضوں کی تعدادمزید بڑھ گئی،گزشتہ ایک ہفتے کے دوران لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 45ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ۔میو ہسپتال میں 10 ہزار ،جناح ہسپتال 8 ہزار ،سروسز ہسپتال میں 7ہزار ،جنرل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال میں ساڑھے 7ہزار سے زائد جبکہ گنگارام ہسپتال میں 6 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ۔سپر فلو کی علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، تیز بخار اور سانس میں دشواری شامل ہیں جبکہ بچوں اور بزرگوں میں نمونیا کے کیسز میں بھی اضافہ جاری ہے ۔طبی ماہرین کے مطابق کمزور قوتِ  مدافعت والے افراد سپر فلو سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ۔بچے ، بزرگ، حاملہ خواتین اور دائمی امراض کے مریض ہائی رسک پر ہیں ،شہری ماسک کا استعمال کریں اور فلو ویکسین لگوائیں۔

