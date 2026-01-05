صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025میں 55 لاکھ 72 ہزار پاسپورٹ جاری :رپورٹ جاری

  • پاکستان
کراچی (آئی این پی ) وزیراعظم اور وزیر داخلہ کی ہدایات پر ڈی جی پاسپورٹس کی قیادت میں 2025 کو انقلابی اقدامات کا سال قرار دیا گیا۔

 جدید پرنٹرز کی تنصیب کے باعث پاسپورٹس کے طویل عرصے سے موجود بیک لاگ کا مستقل طور پر خاتمہ ممکن بنایا گیا۔2025 کے اختتام پر ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹس اینڈ امیگریشن کی سالانہ کارکردگی رپورٹ  جاری کر دی گئی ۔رپورٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے مطابق 2025 میں مجموعی طور 55 لاکھ 72 ہزار 13 پاسپورٹ جاری کیے گئے ۔ ایک سال میں اتنی بڑی تعداد میں پاسپورٹ کا اجرا تاریخ میں سب سے زیادہ ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق نارمل کیٹیگری کے 32 لاکھ 75 ہزار 263 جبکہ ارجنٹ کیٹیگری کے 18 لاکھ 39 ہزار 487 پاسپورٹ جاری ہوئے ۔ فاسٹ ٹریک کیٹیگری میں 2 لاکھ 76 ہزار 789 پاسپورٹ کا اجرا کیا گیا۔

