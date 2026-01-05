صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آفریدی کی آمد پر ہنگامہ ، تحقیقاتی رپورٹ آئی جی کو بھجوانے کا فیصلہ

  • پاکستان
آفریدی کی آمد پر ہنگامہ ، تحقیقاتی رپورٹ آئی جی کو بھجوانے کا فیصلہ

رپورٹ کے ہمراہ دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی پنجاب کو بھجوائے جائینگے ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائیگی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ کرلیا گیا۔تحقیقاتی رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی پنجاب کو بھجوائے جائیں گے ، ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی ۔ ہلڑ بازی کرنے والوں کی ویڈیوز کے ذریعہ شناخت بھی کرلی گئی، ہنگامہ آرائی کی رپورٹ تحقیقاتی کمیٹی نے مرتب کی ہے ، رپورٹ میں پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات بھی شامل ہیں۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی آمد کے موقع پر اسمبلی ساٹ کی طرف سے تحمل سے شناخت کروانے کا کہا گیا لیکن سکیورٹی ملازمین کو دھکے دئیے گئے ، غیر متعلقہ اور سزا یا فتہ افراد بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمراہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

کاہنہ ،45 سالہ شخص کی پھندا لگی لاش برآمد

پشاور:چھاپہ، 12من سے زائدچرس برآمد،1ملزم گرفتار

سوئی سے علاج کیلئے سکھر آتے ہوئے راستے میں 2 افراد قتل

فیکٹری ایریا :ٹوکے کے وار سے خاوند نے بیوی قتل کر دی

13 وارداتیں:ڈاکوؤں نے 9لاکھ 44ہزار نقدی لوٹ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak