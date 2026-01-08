صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز کاکس کی قرارداد پر عملدرآمد کرائینگے

  • پاکستان
ویمنز کاکس کی قرارداد پر عملدرآمد کرائینگے

اسلام آباد (اے پی پی) وزیراعظم کے کوآرڈی نیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اور مسلم لیگ (ن) کے رہنما اختیار ولی خان نے کہا کہ وفاقی حکومت نام نہاد غیرت کے نام پر انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لئے پرعزم ہے۔

 ویمنز پارلیمنٹری کاکس کی 6 اگست کی قرارداد اس ضمن میں ایک فیصلہ کن قدم ہے اس پر عملدرآمد کرائینگے ، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف تشدد کے بڑھتے واقعات پر وزیراعظم کو شدید تشویش ہے اور اس حوالے سے زیرو ٹالرینس پالیسی اپنائی جا رہی ہے ،اختیار ولی خان نے بتایا کہ قرارداد کے مطابق ایک قومی ڈیٹا بیس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جس سے خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں ہونے والے ایسے جرائم کی مانیٹرنگ آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کو اب کسی صورت گھریلو معاملہ قرار دے کر دبایا نہیں جا سکے گا، بلکہ ریاست خود ایسے مقدمات میں فریق بنے گی ۔مسلم لیگ (ن) کی حکومت ایسے عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور کسی بھی دباؤ یا سفارش کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پولیس اہلکارنے پسند کی شادی پررشتہ دار قتل کردیا

شہریوں سے 7لاکھ سے زائد نقدی،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا

کھلا پٹرول بیچنے والا گرفتار

نو جوان لڑکی اغوا ، زیادتی

بجلی چوری پر مقدمہ درج

جھوٹی کال کرنے والا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak