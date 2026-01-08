صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بند کمروں کے فیصلے خطرناک،قوم کو اعتماد میں لے کر آپریشنز کریں:سہیل آفریدی

  • پاکستان
بند کمروں کے فیصلے خطرناک،قوم کو اعتماد میں لے کر آپریشنز کریں:سہیل آفریدی

ملٹری آپریشن کے مناظر دیکھ چکے ،دوبارہ نہیں دیکھناچاہتے ،دہشتگردی نہیں عمران اورپی ٹی آئی کو ختم کرنیکی باتیں ہورہیں وی سی کی انگلش میں تقریراچھی نہیں لگی ،آئندہ یونیورسٹیز میں اردومیں تقاریر ہوں ورنہ مجھے غصہ آئیگا:کانووکیشن سے خطاب

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ یہاں نیتوں میں فرق ہے ، صرف بانی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ملٹری آپریشنز کے مناظر دیکھ چکے ہیں، دوبارہ یہ مناظر دیکھنا نہیں چاہتے ۔بہت مشکل سے ہم نے صوبے میں امن  قائم کیا تھا لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے دوبارہ ہمارا جینا حرام کردیا ہے ۔بند کمروں کے فیصلے خطرناک ہوتے ہیں، اگر آپریشن کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں اور یہاں کے مشران کو اعتماد میں لیا جائے ۔قوم کو اعتماد میں لے کر آپریشنز کریں۔پشاور میں شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ایک مائنڈ سیٹ نہیں چاہتا خیبرپختونخوا ترقی کرے ، مجھے بہت برا لگا جب کل پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ خیبرپختونخوا کو دوبارہ دہشت گردی کی طرف دھکیلا گیا۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ سچ میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو آکر ہمارے ساتھ پالیسی بنائیں۔ یہاں دہشتگردی کو ختم نہیں کیا جارہا، یہاں عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔وزیراعلیٰ آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے اورکہاکہ میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ دیکھیں یہ آپ کے مستقبل کیلئے ہوگا ، میری آنکھوں میں آنسو ڈر کی وجہ سے نہیں ہوں گے ۔ وی سی صاحبہ نے آج انگلش میں تقریر کی جو مجھے اچھی نہیں لگی،تمام یونیورسٹیوں کو ہدایت ہے ہماری قومی زبان اردو ہے تقاریر ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اب آئندہ مجھے غصہ آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین کا پیغام لیکر کراچی جارہے ہیں، سندھ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، سندھ تنظیم سے رابطے میں ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کو شکست، پاکستان کا ٹی ٹونٹی سیریز میں فاتحانہ آغاز

ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع

پرو ہاکی لیگ دوسرا مرحلہ، قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع

ورلڈ کپ پر آئی سی سی کا کوئی الٹی میٹم نہیں ملا:بی سی بی

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کیلئے نیوزی لینڈ نے سکواڈ کا اعلان کردیا

ایشیز، جیکب کی سنچری، انگلینڈ کو 119 رنز کی برتری حاصل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak