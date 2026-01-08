صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کا بلدیاتی قانون جعلی، جمہوریت دشمن :حافظ نعیم

  • پاکستان
پنجاب کا بلدیاتی قانون جعلی، جمہوریت دشمن :حافظ نعیم

15جنوری کو عوامی ریفرنڈم،نتائج کے بعد پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائیگا افغانستان بھارت سے امیدیں نہ لگائے ،غزہ فوج بھیجنا قبول نہیں:خطاب

اٹک،پشاور (نمائندہ دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک) امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ پنجاب کا بلدیاتی قانون جعلی ، جمہوریت دشمن ہے ، 15 جنوری کو عوامی ریفرنڈم سے اس قانون پر اور بااختیار بلدیاتی نظام کے حق میں رائے لیں گے ، نتائج کے بعد پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا، آئی پی پیز مافیا کیخلاف بھی نئے سرے سے منظم تحریک کا آغاز ہو گا۔ اٹک میں جلسہ عام سے خطاب میں انہوں نے کہا افغان سرزمین کسی صورت پاکستان میں دہشتگردی کیلئے استعمال نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی افغانستان بھارت سے امیدیں وابستہ کرے ، دونوں مسلمان پڑوسی ممالک بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں۔ مذاکرات ناکام ہوں تو ثالثوں سے مدد لیں، انہوں نے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی مذاکرات میں تعاون کی پیشکش کی۔انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ پاک فوج کا غزہ جانا قوم کو کسی صورت قبول نہیں ہوگا۔ ملک میں چہرے نہیں نظام بدلنے کیلئے جدوجہد کو تیز تر کرنا ہوگا۔ طاقتور طبقہ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا چھوڑ دے ۔ وزیراعظم امریکی صدر کی خوشامد کرنا بند اور عوام کی حقیقی ترجمانی کریں، ٹرمپ فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو کی مکمل سرپرستی کررہا ہے ، اس نے وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو اغوا کرلیا، اب گرین لینڈ ، کیوبا اور ایران کو دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ وزیراعظم بتائیں کیا اب بھی ٹرمپ امن کا پیامبر ہے اور وہ اب بھی ٹرمپ کیلئے نوبل انعام تجویز کرتے ہیں؟ انہوں نے کہاہماراعدالتی نظام گلا سڑا ہے ، لوگوں کوانصاف کیلئے دھکے کھانا پڑتے ہیں، مسلط طبقہ سے جان چھڑائے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج: 1لاکھ 87ہزارکی حد عبور،165ارب منافع

نیلامی میں 979 ارب روپے مالیت کے ٹی بلز فروخت

عسکری بینک اسلامی بینکاری کی راہ پر تیزی سے گامزن

پہلا ہانگ کانگ کنونشن کمپلائنٹ شپ ری سائیکلنگ یارڈفعال

اسٹاک ایکسچینج:کیپٹلائزیشن پہلی بار تاریخ کی بلند سطح پر

27ویں آئی ٹی سی این ایشیا کا 17جنوری سے آغاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak