سیکرٹری فوڈکوہٹا دیاگیا سیف انجم کو اضافی چارج تفویض
اسلام آباد(ایس ایم زمان) سیکرٹری فوڈ کو ہٹا دیاگیا، وفاقی سیکرٹری صنعت و پیداوار کیپٹن (ر) سیف انجم کو تین ماہ کے لیے وفاقی سیکرٹری وزارت فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ کا اضافی چارج دیا گیا ہے ۔
سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر سیکرٹری فوڈ عامر محی الدین کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے احکامات دئیے گئے ہیں ،گریڈ 20 کے یاسین مرتضیٰ کو ڈائریکٹر جنرل و ایڈوائزر پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ کراچی تعینات کیا گیا ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر ظاہر شاہ کی خدما ت خیبرپختونخوا حکومت کے سپرد کر دیں جبکہ پولیس سروس گروپ گریڈ 20 کے افسر سید وقار الدین کو 120 دن کیلئے ملازمت سے معطل کر دیا۔