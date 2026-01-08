صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی ڈائیلاگ، امریکا سمیت 15ملک شریک ہونگے

  • پاکستان
دو روزہ ڈائیلاگ میں عالمی اور علاقائی سطح کے سکیورٹی چیلنجز پر غور کیا جائے گا وزیراعظم آفس نے ڈا ئیلاگ کیلئے 30 تا 31 مارچ کے شیڈو ل کی منظوری دیدی

اسلام آباد (سید ظفر ہاشمی)اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ دو سال کے وقفے کے بعد 30 تا 31 مارچ کو منعقد ہوگا، امریکا، برطانیہ ، چین اور سعودی عرب سمیت 15 ممالک کی شرکت متوقع ہے ، وزیراعظم آفس نے ڈائیلاگ کے انعقاد کے شیڈول کی منظوری دے دی۔واضح رہے کہ اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ عالمی اور علاقائی سطح کے سکیورٹی چیلنجز پر غور کا ایک اعلیٰ ترین فورم ہے ،اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ کا انعقاد دو سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے ،قبل ازیں اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ کا انعقاد تین مرتبہ کیا جا چکا ہے ۔

