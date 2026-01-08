سکیورٹی ڈائیلاگ، امریکا سمیت 15ملک شریک ہونگے
دو روزہ ڈائیلاگ میں عالمی اور علاقائی سطح کے سکیورٹی چیلنجز پر غور کیا جائے گا وزیراعظم آفس نے ڈا ئیلاگ کیلئے 30 تا 31 مارچ کے شیڈو ل کی منظوری دیدی
اسلام آباد (سید ظفر ہاشمی)اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ دو سال کے وقفے کے بعد 30 تا 31 مارچ کو منعقد ہوگا، امریکا، برطانیہ ، چین اور سعودی عرب سمیت 15 ممالک کی شرکت متوقع ہے ، وزیراعظم آفس نے ڈائیلاگ کے انعقاد کے شیڈول کی منظوری دے دی۔واضح رہے کہ اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ عالمی اور علاقائی سطح کے سکیورٹی چیلنجز پر غور کا ایک اعلیٰ ترین فورم ہے ،اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ کا انعقاد دو سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے ،قبل ازیں اسلام آباد سکیورٹی ڈائیلاگ کا انعقاد تین مرتبہ کیا جا چکا ہے ۔