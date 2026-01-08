صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیرہ مراد جمالی:نامعلوم افراد کی جعفرایکسپریس پر فائرنگ

  • پاکستان
ڈیرہ مراد جمالی:نامعلوم افراد کی جعفرایکسپریس پر فائرنگ

ڈیرہ مراد جمالی (سٹاف رپورٹر) منگولی کے قریب نا معلوم مسلح افراد کی جعفر ایکسپریس پر فائرنگ ، مسافر محفوظ رہے تاہم سکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ سے مسلح افراد فرار ہوگئے ۔

ٹرین کو سخت سکیورٹی میں جیکب آباد ریلوے سٹیشن پہنچا دیا گیا ، پولیس کے مطابق منگولی پولیس تھانے کی حدود ملوک لاڑو اور کجلالاڑو کے درمیانی ایریا میں نا معلوم مسلح افراد نے جعفر ایکسپریس پر اچانک فائرنگ شروع کردی جبکہ اس دوران سکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کے بعد نامعلوم مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے جس کے بعد ٹرین کو سخت سکیورٹی میں جیکب آباد پہنچادیا گیا واقعہ کے بعد پولیس اور سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیر ے میں لیکر ملزمان کی تلاش شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

گرین لینڈ پر ٹرمپ کی للچائی نظریں ، وجوہا ت کیا ہیں ؟

امریکی شہر کیمبرج میں پہلی بار میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے پر پاکستانی منتخب

یورپ :برفانی طوفان، پروازیں منسوخ،سکولز بند ،7ہلاک

ایران :مہنگائی کیخلاف مظاہرے جاری ، مزید 2افراد ہلاک

اسرائیل :فوجی بھرتی کیخلاف احتجاج، نوجوان ہلاک، 3 زخمی

یوکرین میں برطانوی فوج کی تعیناتی پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak