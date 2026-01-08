صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4جج تبدیل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی خدمات وفاق کے سپرد

  • پاکستان
4جج تبدیل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی خدمات وفاق کے سپرد

عرفان حیدر پریذائیڈنگ آفیسر انٹل ایکچوئل پر اپرٹی ٹربیونل لاہور مقرر کئے جائینگے سیشن ججز جزیلہ اسلم،شاہدہ سعید او ایس ڈی،محمد نعیم چنیوٹ، علی نواز لیہ تعینات نو مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے جج ارشد جاوید اور آصف بشیرکا تبادلہ منسوخ

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد چار ججز کا تبادلہ کردیا گیا جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج عرفان حیدر کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کردی گئیں ، انھیں پریذائیڈنگ آفیسر انٹل ایکچوئل پر اپرٹی ٹربیونل لاہور تعینات کیا  جائیگا۔رجسٹرار لاہور ہائیکورٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق سیشن جج لیہ جزیلہ اسلم اور سیشن جج چنیوٹ شاہدہ سعید کو او ایس ڈی بنادیا گیا جبکہ سیشن جج محمد نعیم کو چنیوٹ اور سیشن جج علی نواز کو لیہ میں تعینات کردیا گیا۔ تبدیل ہونے والے ججز دس جنوری تک نئے مقامات پر چارج سنبھالیں گے ،دوسری جانب نو مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کا بہاولنگر تبادلہ منسوخ کردیا گیا ،جبکہ بہاولنگر کے سیشن جج آصف بشیر کا تبادلہ بھی منسوخ ہوگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکول کڈمین اور مشہور گلوکار کیتھ اربن نے راہیں جدا کرلیں

ٹیلر سوئفٹ کی ایک بار پھر میوزک چارٹس پر حکمرانی

جتنا نصیب میں ہے اس سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز:صبا فیصل

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے :بشری انصاری

نمرہ شاہد کا کاجول کیساتھ اپنے موازنے پر رد عمل

طالبہ کی خودکشی کی کوشش، مشی خان کا تحقیقات کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak