صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علیمہ کی گرفتاری ہوئی تو ردعمل ہوگا:علی محمد خان

  • پاکستان
علیمہ کی گرفتاری ہوئی تو ردعمل ہوگا:علی محمد خان

ہم چاہتے ہیں آپریشن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی مشاورت سے کئے جائیں بارڈر پر ڈاکوئوں کیخلاف آپریشن کامیاب ہوگا:ضیا الحسن،دنیا مہر بخاری کیساتھ

 لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پی ٹی آئی رہنماعلی محمد خان نے کہا ہے کہ 26نومبر کے احتجاج کیس میں علیمہ خان کی گرفتاری ہوئی تو ردعمل ہوگا،کیونکہ کارکنوں اور ہم سب کو عمران خان کی بہن علیمہ خان سے محبت اور ہمدردی ہے ،ایسا اقدام نہیں کرنا چاہئے جس سے عوام میں اشتعال آئے ۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاعلیمہ خان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ،وہ صرف اپنے بھائی کی رہا ئی کیلئے کوشش کررہی ہیں، وزیر اعظم مذاکرات کی بات کردیتے ہیں مگراس کا فالو اپ نہیں ہوتا، ڈائیلاگ آفر قبول کرنے پرمحمود اچکزئی،علامہ ناصر عباس ،اسد قیصر سے ابھی تک حکومتی نمائندہ نہیں ملا،اب وزیراعظم اور ایاز صادق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کیلئے ماحول بنائیں۔ایک سوال پرانہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کے پی میں امن ہو، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی مشاورت سے کئے جائیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار نے کہا پنجاب بارڈر پر بس اغوا پرسندھ پولیس نے ایکشن لیا،پنجاب بارڈر پرسندھ پولیس اور رینجرز کے آپریشن سے ڈاکوئوں کو بڑا نقصان پہنچا ، صادق آباد میں میرالٹھانی کا ساتھیوں سمیت سرنڈر بھی اسی کوشش کا نتیجہ ہے ، مزید ڈاکو سرنڈر کرتے نظر آئینگے ،بارڈرایریا حساس علاقے ہیں، سرنڈر کرنیوالے ڈاکوئوں سے نرمی برتی جائیگی، ڈاکوئوں کیخلاف آپریشن میں فوج کی ضرورت نہیں ، پولیس اور رینجرز کامیابی حاصل کرینگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا، زمین کی گردش سے بجلی پیدا کرنے کا آلہ ایجاد

بھارت، دیوار میں پھنسے چور کو پولیس نے نجات دلائی

تعمیراتی سائٹس پر غصیل عورت کی تصویر، معاملہ کیا ہے

نظریاتی اختلاف ،اے آئی گرل فرینڈ نے نوجوان کو چھوڑ دیا

بادشاہ جس کی دولت کا بڑا حصہ کرائے سے جمع ہوتا ہے

مادورو کی گرفتاری پر شرط لگانے والا جواری مالا مال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak