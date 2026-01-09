ہائیکورٹ :دوران ڈیوٹی اہلکاروں کے موبائل استعمال پر پابندی
داخلی راستوں پر اضافی نفری تعینات ،گاڑیوں کی مکمل چیکنگ کے احکامات
لاہور(کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کے حکم پر لاہور ہائیکورٹ میں سکیورٹی انتظامات انتہائی سخت کردئیے گئے اور ہائیکورٹ میں تعینات اہلکاروں کے دوران ڈیوٹی موبائل کے استعمال پر پابندی عائد کردی گئی، ہائیکورٹ کے مرکزی گیٹ ، دیگر داخلی راستوں پر اضافی نفری بھی تعینات کردی گئی۔
تفصیلات کے مطابق ایس پی سکیورٹی نے سکیورٹی انتظامات فول پروف بنانے کیلئے چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کے احکامات پر عمل درآمد شروع کردیا اور وہاں تعینات اہلکاروں کے دوران ڈیوٹی موبائل فونز کے استعمال پر پابندی لگادی، ڈیوٹی کے دوران اہلکاروں کے موبائل فونز متعلقہ آفیسر کو جمع کروا دئیے گئے ،چیف جسٹس کے حکم پر ہائیکورٹ داخل ہونے والی ہر گاڑی کی مکمل سر چنگ کے احکامات جاری کردئیے گئے ہیں اور داخل ہونے والے ہر شخص کی بھی مکمل جامہ تلاشی لی جائے گی، اس معاملہ پر وکلا نے بھی سکیورٹی اہلکاروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروادی۔