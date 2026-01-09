صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ، جاپانی جریدہ

  • پاکستان
ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ، جاپانی جریدہ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) جاپان میں شائع ہونے والا ایشیا کا سب سے بڑا انگلش نیوز نیٹ ورک نکی ایشیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام کا معترف نکلا۔

نکی ایشیا جریدے کے مطابق 50 ہزار ٹن روزانہ ویسٹ کولیکشن کے ساتھ ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہے ، عالمی جریدے کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو باعزت روزگار ملا ہے، 50 میگاواٹ ویسٹ ٹو پاور پراجیکٹ میں چائنہ اور یو کے انویسٹرز کی دلچسپی کا بھی ذکر کر ڈالا۔50 میگاواٹ پاور پراجیکٹ سے 2 لاکھ 40 ہزار گھروں کو بجلی فراہم کی جا سکے گی،بائیو گیس، بائیو فرٹیلائزر، سولر پارک اور لینڈفل سے نکلنے والی میتھین کو قابل استعمال بنانے جیسے منصوبوں پر کام جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کرین سے لٹک کر پرندے کی جان بچانے والا ہیرو بن گیا

کائنات کی ابتدا میں بننے والی گیس کے گرم مجموعہ کا مشاہدہ

چین،والدین کا بچوں کو شادی کیلئے راضی کرنیکا انوکھا طریقہ

جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل

بے وفائی کرتے پکڑے جانیوالے شوہر کا ہوٹل پر مقدمہ

بیلاروس کی جانباز کا بلندی سے سکائی جمپ کا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak