صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی: 167ضمنی انتخاب ،لیگی امیدوارمحمد شفیع بلامقابلہ کامیاب

  • پاکستان
پی پی: 167ضمنی انتخاب ،لیگی امیدوارمحمد شفیع بلامقابلہ کامیاب

ریٹرننگ آفیسر نے فارم 34 جاری کر دیا ،مریم نواز کی حلقہ کے عوام کو مبارکباد

لاہور(آئی این پی )رکن پنجاب اسمبلی عرفان شفیع کھوکھرکے انتقال پر خالی ہونیوالی نشست پی پی 167 لاہور سے ن لیگ کے امیدوار ملک محمد شفیع ضمنی الیکشن میں  بلا مقابلہ منتخب ہوگئے ۔ریٹرننگ آفیسر محمد عمر مقبول نے فارم 34 جاری کر دیا ۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخاب بلا مقابلہ مکمل کیا گیا۔وزیراعلٰی ٰپنجاب مریم نواز نے صوبائی حلقہ پی پی 167 کے ضمنی الیکشن میں حکومتی امیدوار ملک محمد شفیع کی بلا مقابلہ کامیابی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے حلقہ کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے ۔مریم نواز نے محمد شفیع کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار کی کامیابی نواز شریف کی قیادت اور رہنمائی میں عوامی خدمت کا ثمر ہے ، عوامی فلاح و بہبود اور خدمت کا سفر اب تیز تر ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

2020زندگی کا نہایت مشکل اور آزمائش کا دور تھا:ریا چکرورتی

میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکار مسلسل نظر انداز:حمیرہ چنا

بنگلادیشی گلوکار کی شادی 1سال بھی نہ چل سکی، علیحدگی ہوگئی

اہلیہ سے سوشل نیٹ ورک پر محبت ہوئی :کامران جیلانی

تھیٹر ڈراموں میں پیش کیے جانیوالے 106پنجابی گانوں پرپابندی

بھارتی اداکار کمل ہاسن کا شخصی حقوق کے تحفظ کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak