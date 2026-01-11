دہشتگردی کیخلاف پاک امریکا فوجی مشقوں کا پبی میں آغاز
شہری جنگ کے دوران نشانہ بازی کی مہارتوں،آپریشنل نظریات سمجھنے پرزور مشقیں سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے ، فوجی معیار بہتر بنانے میں اہم :آئی ایس پی آر
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاک امریکا 13ویں مشترکہ فوجی مشقوں کا نیشنل کائونٹر ٹیررازم سینٹر پبی میں آغاز ہوگیا، آئی ایس پی آر کے مطابق 2 ہفتوں پر محیط یہ مشقیں کاؤنٹر ٹیررازم ڈومین میں منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں پاکستان اور امریکا کے فوجی دستے شامل ہیں۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ان مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے اشتراک کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو بڑھانا ہے۔ اسی طرح موثر انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے ضروری حکمت عملیوں، تکنیکوں اور طریقہ کار کو مزید بہتر بنانا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے ۔مشترکہ مشقوں میں شہری جنگ کے دوران نشانہ بازی کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے آپریشنل نظریات اور بہترین طریقوں کو سمجھنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے ۔ اس طرح کی مشترکہ تربیتی مشقیں ابھرتے ہوئے سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے ، پیشہ ورانہ فوجی معیار کو بہتر بنانے اور انسداد دہشت گردی کے پیچیدہ ماحول میں کام کرنے کے لیے دونوں افواج کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں اہم ہیں۔آئی ایس پی آر نے کہاکہ انسپائرڈ Gambit-2026فوجی مشقیں امن و استحکام کی مشترکہ کوششوں کے لیے پاکستان اور امریکا کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔