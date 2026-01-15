صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کیلئے وزارت خارجہ میں کوآرڈینیشن و مانیٹرنگ سیل قائم

  • پاکستان
ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کیلئے وزارت خارجہ میں کوآرڈینیشن و مانیٹرنگ سیل قائم

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ایران میں موجود پاکستانی شہریوں وطلبا کے لیے وزارت خارجہ میں کوآرڈینیشن و مانیٹرنگ سیل قائم کردیا گیا۔

ترجمان دفترخارجہ کے مطابق کوآرڈینیشن ومانیٹرنگ سیل ایران کی صورتحال کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے کام کر رہا ہے ۔دوسری جانب ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے ایران میں موبائل اور لینڈلائن فونز سے بین الاقوامی کالزکی سہولت بحال ہوگئی ہے ۔ کالزکی بحالی سے پاکستانی شہری اپنے اہلخانہ اور عزیز واقارب سے رابطہ کرسکیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

آج کی اداکارائیں لڑکوں کی طرح نفاست،نزاکت ختم:شاہدہ منی

طلبہ کو سامان دینے کوتیار ہوں، خود فلمیں بنائیں :سید نور

جو کچھ کمایا سابق شوہر نے قبضے میں لے لیا تھا:مایا خان

ورون دھون کبھی رومانوی ہیرو تھے اب دباؤ کا شکار لگتے ہیں:نادیہ افگن

زوئی سلڈانا دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنیوالی اداکارہ

52 برس کی عمر میں آئٹم سانگز کرنا غلط نہیں:ملائکہ اروڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak