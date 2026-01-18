ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامعہ بہاولپور میں خصوصی نشست
قومی و علاقائی صورتحال، بنیان المرصوص ، قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو تقریب کے اختتام پر طلبہ نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی زیرصدارت اساتذہ اور طلبا و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست منعقد ہوئی جس میں مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ و طلبہ نے بھی شرکت کی۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہاولپور کے عوام کی تحریکِ پاکستان اور ملک کے استحکام میں خدمات کو سراہا اور انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔ تقریب میں قومی و علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان المرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
سیشن کے دوران فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا زیرِ بحث آیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے قومی سلامتی کے مفہوم اور مقاصد پر طلبہ و اساتذہ کو آگاہ کرنے کو سراہا۔شرکا نے نوجوانوں کے شعور اور رائے کے تحفظ کے لیے میڈیا لٹریسی کو اہم قرار دیا اور کہا کہ یہ منفی پروپیگنڈا اور دشمن کے بیانیے سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے ۔ مدارس کے طلبہ نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ریاست اور آئین کا وقار بلند رکھا ہے اور ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑا رہا ہے ۔تقریب کے اختتام پر طلبا و طالبات نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے ۔